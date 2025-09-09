KATMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – Si aggrava sempre di più il bilancio delle vittime nelle proteste scoppiate ieri in Nepal.

Secondo i media locali, il numero dei morti è salito a 24, dopo il decesso di alcuni manifestanti che erano stati ricoverati in gravi condizioni. Il primo ministro Sharma Oli ha rassegnato oggi le dimissioni al presidente Ram Chandra Paudel, secondo la stessa testata che cita il segretariato dell’ufficio del premier. Le violenze sono state scatenate dalla decisione di chiudere 26 piattaforme su internet che, nelle intenzioni dei gestori, dovevano “denunciare la corruzione nel Paese”. I manifestanti della “Generazione Z” hanno chiesto alle autorità la revoca del divieto e successivamente hanno attaccato i palazzi delle istituzioni, tra cui il parlamento e la Corte suprema. I manifestanti hanno attaccato oggi anche l’abitazione del premier Oli.

