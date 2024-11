ROMA (ITALPRESS) – Alessandro Cattelan salirà sul palco del teatro Ariston come co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti, durante la presentazione alla stampa di “Sanremo Giovani” (da domani in seconda serata su Rai2) che Cattelan condurrà così come il Dopofestival. Poco prima Cattelan aveva parlato del Festival e della sua candidatura alla conduzione che si ripete ogni anno: “Probabilmente non lo condurrò mai e per vari motivi. Sarei in grado di farlo? Penso di sì ma forse non sono la persona più adatta perchè per il Festival serve una persona “larga” mentre io sono un pò di nicchia. Questo, però, non vuol dire essere sfigato. Ogni cosa che faccio viene sempre un pò svilita in attesa che io faccia Sanremo ma si può essere fieri del proprio lavoro anche senza Festival. Non è necessariamente un punto di arrivo: se succederà bene, altrimenti va bene lo stesso”.

