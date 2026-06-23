PADOVA (ITALPRESS) –, che ha smantellato una fitta e ramificata rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti in tutta la provincia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono iniziate nel 2024 e

Nel corso dell’attività, i finanzieri hanno sequestrato complessivamente 162 chili tra droga e sostanze da taglio, oltre a circa 120 mila euro in contanti, due pistole, una katana e un teaser. L’organizzazione utilizzava corrieri per le consegne e messaggi cifrati per comunicare. La droga veniva stoccata in case private, spesso affittate a persone incensurate, per poi rifornire i principali quartieri di Padova (come Arcella, Guizza e Chiesanuova) e i comuni di Abano Terme, Monselice e Selvazzano.

Gli accertamenti patrimoniali hanno inoltre svelato un sofisticato sistema di autoriciclaggio gestito da uno dei principali indagati, fermato nel giugno 2025 con 3 chili di cocaina. L’uomo, titolare di due lavanderie self-service nel padovano, versava i contanti dello spaccio direttamente sui conti correnti aziendali per confonderli con gli incassi leciti. Nell’arco di un anno, le Fiamme Gialle hanno registrato un anomalo picco di versamenti in contanti per oltre 100 mila euro, subito utilizzati per acquistare un appartamento, un negozio, un garage, un SUV e una moto, intestati alla società o a prestanome.

Nei giorni scorsi, in esecuzione di un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Padova, i militari hanno sequestrato i tre immobili, il SUV e il valore equivalente della moto, nel frattempo rivenduta.

STEFANI “STATO PRESENTE, LEGALITÀ PREVALE”

“Desidero esprimere, a nome della Regione del Veneto e dell’intera comunità veneta, il più sincero plauso e il più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Padova per la complessa operazione che ha consentito di disarticolare una ramificata organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio padovano e provinciale. Un’operazione che consente di ribadire con forza il fatto che lo Stato è presente e che la legalità prevale su chi tenta di arricchirsi distruggendo vite distribuendo droga, e seminando degrado nei nostri quartieri”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta l’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di 14 persone, alla denuncia di ulteriori 17 soggetti e al sequestro di 162 chilogrammi di sostanze stupefacenti e da taglio, oltre a circa 120 mila euro in contanti, armi e beni riconducibili ai proventi dell’attività illecita.

“Si tratta di un risultato di alto profilo investigativo – prosegue il Presidente – che conferma la grande capacità operativa delle nostre Forze dell’Ordine e della Procura, e la loro costante attenzione al territorio, anche di fronte a fenomeni criminali strutturati, organizzati e particolarmente insidiosi. Le indagini hanno richiesto mesi di lavoro, attività tecniche sofisticate, osservazioni, pedinamenti e approfondimenti patrimoniali che hanno consentito non solo di fermare i responsabili, ma anche di colpire i patrimoni accumulati attraverso attività illecite”.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

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