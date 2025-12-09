LUCCA (ITALPRESS) –, a conclusione di articolate indagini, hanno eseguito unoperanti nel settore della nautica sospettati di aver distratto beni, per, alla legittima riscossione erariale accertata dalla Direzione Regionale delle Entrate.

La misura cautelare reale giunge al termine di una complessa attività investigativa, svolta dai finanzieri, che ha permesso la ricostruzione delle condotte realizzate dall’amministratore legale e dai soci (tutti collegati tra loro da vincoli di parentela) che, pur di non vedere aggrediti dall’Erario i beni aziendali, figuravano cartolari cessioni di immobili tra membri del gruppo familiare, mantenendone di fatto la disponibilità e il controllo.

Le Fiamme Gialle lucchesi hanno sottoposto a sequestro i conti correnti dei soggetti indagati, recuperando disponibilità finanziarie pari a 68.753,77 euro, nonchè 8 immobili tutti riconducibili al nucleo familiare.

Denunciate 4 persone per “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).