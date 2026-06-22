Sempre otto gli azzurri nella top 100: dietro a Sinner e Cobolli, trovano posto Lorenzo Musetti, 15esimo, e Luciano Darderi, 16esimo. A ruota ecco Matteo Arnaldi, 35esimo, e Matteo Berrettini, 49esimo. Poco più dietro Mattia Bellucci, 65esimo, e Lorenzo Sonego, 72esimo.
Questa la top ten della nuova classifica Atp:
1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)
2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 (–)
3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (–)
4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.440 (–)
5. Ben Shelton (Usa) 4.160 (–)
6. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (–)
7. Taylor Fritz (Usa) 3.915 (+2)
8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)
9. Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (-2)
10. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (–)
Così gli altri italiani:
15. Lorenzo Musetti 2.325 (–)
16. Luciano Darderi 2.300 (+1)
35. Matteo Arnaldi 1.336 (-1)
49. Matteo Berrettini 985 (–)
65. Mattia Bellucci 876 (+9)
72. Lorenzo Sonego 833 (-7)
128. Francesco Maestrelli 480 (-4)
130. Stefano Travaglia 464 (+2)
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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