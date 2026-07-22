MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics amplia la famiglia dei pieghevoli con la nuova serie Galaxy Z, composta da Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. L’intera gamma integra una versione ottimizzata di Galaxy AI, con funzioni sviluppate insieme a Gemini Intelligence per rendere più semplice il multitasking, automatizzare le attività e offrire un’esperienza personalizzata nel rispetto di privacy e sicurezza.

“Samsung contribuisce a plasmare la categoria dei dispositivi pieghevoli fin dall’inizio, insieme agli utenti, compiendo progressi significativi a ogni generazione”, ha dichiarato TM Roh, Chief Executive Officer, President e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics. “Oggi apriamo un nuovo capitolo per i pieghevoli con la nostra gamma più completa di sempre, progettata per integrarsi in modo ancora più naturale nella vita quotidiana e abbastanza potente da abilitare ciò che verrà”.

Il nuovo Galaxy Z Fold8 inaugura un nuovo form factor progettato per rendere più naturale il passaggio dalle attività quotidiane sul display esterno a un’esperienza immersiva sul grande schermo interno. Con un peso di appena 201 grammi, è il Galaxy Z Fold più leggero di sempre e abbina una batteria da 4.800 mAh a display con proporzioni ottimizzate per navigazione, lettura, video e gaming, offrendo un utilizzo più confortevole e coinvolgente durante tutta la giornata.

La nuova serie Galaxy Z introduce un display completamente riprogettato, basato sulla tecnologia Flex Titanium, che combina una struttura in titanio e una cerniera ottimizzata per rendere i dispositivi più sottili, resistenti e piacevoli da utilizzare, riducendo anche la visibilità della piega. Il display raggiunge una luminosità fino a 3.000 nit e, grazie a Vision Booster e al trattamento antiriflesso, garantisce un’ottima leggibilità anche all’aperto.

Sul fronte fotografico, Galaxy Z Fold8 integra due fotocamere da 50 MP (grandangolare e ultra-grandangolare) per immagini dettagliate in ogni situazione. Le funzioni Dual Recording consentono di riprendere contemporaneamente soggetto e autore del video, mentre My FanCam segue automaticamente il soggetto e adatta l’inquadratura, facilitando la realizzazione di contenuti pronti per la condivisione sui social.

Galaxy Z Fold8 Ultra rappresenta il vertice della gamma pieghevole Samsung, combinando il design più sottile di sempre (4,1 mm da aperto, 215 grammi) con un ampio display da 8 pollici pensato per il multitasking e la produttività.

Galaxy Z Flip8 è il pieghevole più sottile e leggero della serie (180 grammi e 6,1 mm), progettato per chi cerca uno smartphone compatto, elegante e fortemente integrato con Galaxy AI. La nuova FlexWindow consente di accedere direttamente dal display esterno ad app, informazioni e funzioni intelligenti, con strumenti come Now Brief e l’integrazione con Gemini Intelligence, che permettono di svolgere attività e automatizzare azioni in modo rapido anche tramite comandi vocali.

Sul fronte fotografico, Galaxy Z Flip8 introduce una fotocamera da 50 MP con ProVisual Engine per selfie più dettagliati e naturali.

La nuova serie Galaxy Z introduce una nuova generazione di esperienze Galaxy AI, ottimizzate per i dispositivi pieghevoli e pensate per trasformare informazioni e suggerimenti in azioni concrete. L’AI diventa più personale e proattiva grazie a funzioni come Now Brief, che offre aggiornamenti e consigli personalizzati, Now Nudge, che suggerisce i passaggi successivi nelle attività quotidiane, e Gemini Intelligence, che semplifica operazioni complesse e automatizza attività tra numerose app e servizi.

Samsung integra inoltre sicurezza e privacy come elementi fondamentali dell’esperienza AI. Grazie a Samsung Knox, Personal Data Engine, Knox Vault e nuovi controlli introdotti con One UI 9, gli utenti possono beneficiare di funzioni intelligenti mantenendo maggiore trasparenza, protezione dei dati e controllo sulle attività dell’intelligenza artificiale.

One UI 9.0 introduce inoltre la nuova dashboard AI Assistant Activity, che offre agli utenti una vista centralizzata delle automazioni AI attive per loro conto. Invece di passare da un’app o servizio all’altro per capire cosa è successo, gli utenti possono consultare le azioni dell’AI in un unico punto e accedere direttamente all’agente pertinente per trovare ulteriore contesto e impostazioni.

Oltre ai tre nuovi dispositivi, Samsung lancia anche una nuova generazione di orologi intelligenti, Galaxy Watch 9 e Ultra 2. Quest’ultimo è il primo della linea a ricevere la certificazione per le immersioni sott’acqua, fino a 40 metri di profondità. Resistente ad ambienti estremi come l’alta montagna, lo smartwatch implementa le caratteristiche dei precedenti modelli, facendo da vero e proprio assistente alla salute di chi lo porta al polso grazie all’intelligenza artificiale potenziata. Attivando funzioni come Allenamento, infatti, il dispositivo è in grado di monitorare in tempo reale la sudorazione e l’idratazione, prevedendo se l’ipotetico sforzo a cui si va incontro possa essere davvero sostenibile per chi si allena.

– news in collaborazione con Samsung-

– foto f12/Italpress-

(ITALPRESS).