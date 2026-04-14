ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del Consiglio con il governodifendono e difenderanno sempre e soltanto l’interessedell’Italia”. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degliesteri, Antonio Tajani, su X, commentando le affermazioni delpresidente Usa Donald Trump rese al Corriere della Sera sulpresidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Noi siamo e rimaniamosinceri sostenitori dell’unità dell’Occidente e solidi alleatidegli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà,rispetto e franchezza reciproci. Siamo abituati a dire ciò chepensiamo perchè questo fanno le persone serie. Fino a oggi ilpresidente Trump considerava Giorgia Meloni una personacoraggiosa. Non si sbagliava perchè è una donna che non rinunciamai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo. Il presidente del Consiglio con il governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse dell’Italia”, ha scritto Tajani su X.

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