TIRRENIA (ITALPRESS) –. Ci sono dei ragazzi nuovi, ma penso che le cose andranno come sono sempre andate.Queste le parole di, in vista delle due sfide con(26 marzo ore 18.15) e Svezia (31 marzo ore 18.30), valide per le qualificazioni agli Europei 2027 di categoria in Albania e Serbia.

“Palestra e Pisilii in nazionale maggiore? Per noi è un successo perchè vuol dire che siamo in crescita e che siamo sulla strada giusta – sottolinea Baldini – Per sostituire Palestra abbiamo richiamato Favasulli perchè Fortini ha un problema fisico. Per quanto riguarda Pisilli, Dagasso ha giocato già altre volte e abbiamo anche Venturino, che io uso come centrocampista e può giocare sia a destra che a sinistra insieme a Ndour”.

Il ct ha pescato molto nel campionato cadetto. “I giocatori convocati dalla Serie B sono ragazzi in gran parte in prestito da squadre di Serie A per fare esperienza. Seguiamo tutti i campionati professionistici che possono esserci utili. Dobbiamo essere bravi a cogliere il momento adatto per la convocazione. Le scuole calcio e i settori giovanili sono fondamentali perchè senza di loro i ragazzi non potrebbero crescere così velocemente”.



– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).