“Palestra e Pisilii in nazionale maggiore? Per noi è un successo perchè vuol dire che siamo in crescita e che siamo sulla strada giusta – sottolinea Baldini – Per sostituire Palestra abbiamo richiamato Favasulli perchè Fortini ha un problema fisico. Per quanto riguarda Pisilli, Dagasso ha giocato già altre volte e abbiamo anche Venturino, che io uso come centrocampista e può giocare sia a destra che a sinistra insieme a Ndour”.
Il ct ha pescato molto nel campionato cadetto. “I giocatori convocati dalla Serie B sono ragazzi in gran parte in prestito da squadre di Serie A per fare esperienza. Seguiamo tutti i campionati professionistici che possono esserci utili. Dobbiamo essere bravi a cogliere il momento adatto per la convocazione. Le scuole calcio e i settori giovanili sono fondamentali perchè senza di loro i ragazzi non potrebbero crescere così velocemente”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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