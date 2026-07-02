PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha introdotto uno standard nazionale obbligatorio sui requisiti di sicurezza per i sistemi combinati di assistenza alla guida dei veicoli intelligenti e connessi, ha dichiarato oggi il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Lo standard è stato recentemente approvato e pubblicato dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e dall’Amministrazione nazionale per la standardizzazione, ed entrerà in vigore il primo gennaio 2027.

Negli ultimi anni, l’industria cinese dei veicoli intelligenti e connessi è entrata in una fase di rapido sviluppo. Dall’inizio del 2026, il tasso di penetrazione delle nuove autovetture dotate di funzioni combinate di assistenza alla guida in Cina ha raggiunto il 70%, mentre quello dei modelli con guida assistita dalla navigazione, o NOA, ha superato il 30%, secondo il ministero.

Elaborato e gestito dal ministero, lo standard colma una lacuna nei requisiti minimi di sicurezza dei prodotti in Cina per i sistemi combinati di assistenza alla guida e fornirà un supporto tecnico fondamentale per l’accesso al mercato, la supervisione della qualità e la tracciabilità ex post.

Lo standard stabilisce requisiti di sicurezza per tre tipi di sistemi combinati di assistenza alla guida: sistemi di base a corsia singola, sistemi di base multi-corsia e sistemi di guida assistita dalla navigazione. Specifica inoltre requisiti di base relativi a funzioni, registrazione dei dati, garanzie di sicurezza da parte dei costruttori dei veicoli, interazione uomo-macchina, istruzioni per gli utenti e formazione degli utenti.

Il ministero ha dichiarato che rafforzerà la gestione dell’accesso al mercato per i prodotti dei veicoli intelligenti e connessi, aumenterà la responsabilità delle aziende in materia di sicurezza e accelererà la pubblicazione e l’attuazione di altri standard nazionali obbligatori, compresi quelli per i sistemi di guida automatizzata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).