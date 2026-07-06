NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’evento “Vespucci & Americàs Cup: le due icone del mare si incontrano a New York” ha celebrato nella Grande Mela l’incontro simbolico tra Nave Amerigo Vespucci e il trofeo dell’Americàs Cup. All’appuntamento hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Nel corso dell’evento Nave Amerigo Vespucci ha ospitato a bordo il prestigioso trofeo dell’Americàs Cup, il più antico trofeo sportivo internazionale che sarà conteso, per la 38ª edizione, a Napoli nel 2027. “L’incontro tra il trofeo dell’Americàs Cup e Nave Amerigo Vespucci – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresenta il dialogo ideale tra due simboli straordinari che condividono una stessa visione: il mare come luogo di formazione, innovazione, competizione e cooperazione internazionale. Da un lato, la Nave Scuola della Marina Militare, la più bella del mondo, ambasciatrice dell’Italia nei cinque Continenti e custode di una tradizione che ha formato generazioni di uomini e donne di ogni ordine e grado della Marina Militare italiana; dall’altro, il trofeo più antico e prestigioso della vela mondiale, che da 175 anni racconta sfide di eccellenza, promuovendo i valori dello sport, della tecnologia e della cultura del mare. L’Americàs Cup 2027 rappresenta per la nostra Nazione un appuntamento con la storia che nobilita il presente, ma anche molto più di un grande evento sportivo globale: è un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile, di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio. Napoli e, in particolare, l’area di Bagnoli saranno protagoniste di uno straordinario operazione di rilancio già in atto, grazie a una precisa scelta del Governo presieduto da Giorgia Meloni, sostenuta da significativi investimenti pubblici, che lascerà un’eredità duratura in termini di infrastrutture, opportunità e crescita. Essere qui significa riaffermare l’impegno del Governo e dell’Italia nel promuovere lo sport come strumento di dialogo tra i popoli, crescita culturale e diplomazia e, attraverso il mare, parlare un linguaggio universale, capace di unire tradizione e innovazione, formazione e futuro” conclude Abodi.

“Vedere la Coppa America a bordo di Nave Vespucci qui a New York ha un significato che va oltre la suggestione del momento: questo trofeo è nato in questa città, che lo ha custodito per 132 anni prima che iniziasse il suo viaggio nel mondo. Oggi quel viaggio guarda a Napoli, e Sport e Salute, come soggetto attuatore dell’evento per indicazione del Governo, lavora perchè il 2027 sia molto più di una competizione velica: un’occasione per mostrare al mondo il sistema Paese, la bellezza del Golfo di Napoli e una rigenerazione, quella di Bagnoli, che grazie al lavoro comune di Governo, Regione Campania, Comune di Napoli e Invitalia sta restituendo alla città uno dei tratti di

costa più affascinanti del Mediterraneo. New York e Napoli, del

resto, sono già legate da una storia lunga un secolo di uomini,

tradizioni e cultura: questa sera quel legame si è rinnovato nel

segno dello sport”, commenta il Presidente di Sport e Salute,

Marco Mezzaroma. Nei giorni di permanenza nella Grande Mela il

Ministro Abodi e il Presidente Mezzaroma hanno inoltre visitato

The National September 11 Memorial & Museum, The National

Immigration Museum e incontrato Don Luigi Portarulo con i giovani

della comunità italiana e della National Italian American

Foundation (NIA Youth and Young Professional).

– foto ufficio stampa Ministro per lo Sport e i Giovani –

(ITALPRESS).