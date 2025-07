KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Un nuovo attacco su larga scala della Russia contro le nostre città. Abbiamo colpito il maggior numero di bersagli aerei in un giorno e la maggior parte dei bersagli è stata abbattuta. Sono stati impiegati i nostri droni intercettori: decine di colpi a segno, stiamo potenziando la tecnologia. Anche i gruppi di fuoco mobili erano operativi: anche noi abbiamo decine di colpi a segno. Grazie a tutti i soldati per la loro precisione”. Così sul suo canale Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Ora, in molte regioni dell’Ucraina, è in corso l’eliminazione delle conseguenze dell’attacco notturno russo”, aggiunge. “Questo è un attacco dimostrativo, e proprio ora, quando ci sono stati così tanti tentativi di raggiungere la pace, di cessare il fuoco, e solo la Russia rifiuta tutto. Un’altra prova che le sanzioni sono necessarie: sanzioni dolorose contro il petrolio, che ha pompato denaro nella macchina bellica di Mosca per oltre tre anni di guerra. Sanzioni secondarie contro coloro che acquistano questo petrolio e sponsorizzano le uccisioni. I partner sanno come fare pressione sulla Russia affinchè sia costretta a pensare a porre fine alla guerra, non a nuovi attacchi. Chi vuole la pace deve agire” conclude Zelensky.

