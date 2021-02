le parole del segretario del pd

Dal Pd nessuna rosa di nomi per la composizione del Governo

Lo ha detto il segretario del partito, Nicola Zingaretti

L’esponente politico, nella sua breve dichiarazione a margine di una visita al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha precisato che il Pd ha suggerito alcuni criteri per la squadra: “Qualità, pluralismo politico, differenza di genere”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd non ha avanzato alcuna rosa di nomi per la composizione del Governo. Come ho detto ieri, ci rimettiamo al rispetto dell’articolo 92 della Costituzione che conferisce al Presidente della Repubblica e al Presidente incaricato questo compito. Un’ipotesi sulla quale c’è l’unanimità della direzione nel corso della quale abbiamo suggerito dei criteri per la squadra: qualità, pluralismo politico, differenza di genere”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di una visita al Policlinico di Tor Vergata a Roma.

(ITALPRESS).