Pronti a partire a Marettimo i lavori per mettere in sicurezza contrada Chiappera. Lo conferma il presidente della Regione Nello Musumeci, a capo della Struttura contro il dissesto idrogeologico, che ha pianificato e finanziato l’intervento. “L’obiettivo – spiega il governatore siciliano – è garantire quanto più possibile l’incolumità delle persone e tutelare allo stesso tempo le abitazioni e le infrastrutture presenti in una delle perle delle Egadi, restituendo così la piena e sicura fruibilità di un sito d’incomparabile bellezza, meta turistica a forte vocazione naturalistica”.

A eseguire le opere sarà la Cospef srl di Genova

L’area in questione si trova a sud del centro abitato, in una zona che ha la massima classificazione di rischio, delimitata a valle dalla scogliera e dalla strada litoranea e, a nord, da pizzo Semaforo. Su questo ripido versante, che si estende per oltre cento metri e che si presenta fortemente instabile a causa dei movimenti franosi che si sono registrati negli anni, il pericolo di caduta di porzioni di roccia e il rotolamento dei blocchi è quanto mai concreto: le violente mareggiate e i forti sbalzi climatici hanno di fatto aggravato la situazione ed è proprio per questo che la tempistica di intervento risulta ancor di più appropriata.

I lavori da eseguire sull’isola

Per risolvere le criticità esistenti si procederà con il disgaggio dei massi in precario equilibrio e dalla significativa volumetria e con la collocazione di reti di contenimento ancorate con funi di acciaio.

A Balestrate 7 milioni

“Il lungomare di Balestrate potrà presto essere messo al riparo dalle mareggiate che, negli anni, hanno divorato ampie porzioni di spiaggia. Per proteggere e valorizzare anche quest’altro tratto di costa del Palermitano abbiamo stanziato sette milioni di euro attraverso la Struttura contro il dissesto idrogeologico e, grazie al celere lavoro svolto dal nostro Ufficio speciale per la progettazione, abbiamo già predisposto e trasmesso al Comune tutta la documentazione necessaria per potere accedere al finanziamento”. Così Musumeci, ha annunciato il via all’iter che consentirà di realizzare le opere di difesa richieste dall’amministrazione comunale del piccolo centro balneare situato nel Golfo di Castellammare.