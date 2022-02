Nel tratto tra via Verdi e le vie Crispi e San Domenico Savio

Il Comune di Marsala ha deciso di intitolare una strada a Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992.

“Rientra tra gli eventi per il trentennale della morte del giudice Borsellino e dei poliziotti della sua scorta” dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che stamani ha firmato il provvedimento di intitolazione. Per ricordare il sacrificio della poliziotta sarda, la commissione toponomastica del Comune ha individuato il tratto di strada di via Verdi compreso tra le vie Crispi e l’incrocio con via San Domenico Savio. E cioè il tratto di strada dove c’è il commissariato di polizia di Marsala.

Cerimonia di intitolazione per l’8 marzo

Dopo il nulla osta dalla Prefettura di Trapani, gli Uffici comunali competenti avvieranno i consequenziali atti per la cerimonia di intitolazione fissata per il prossimo 8 marzo. Una coincidenza non casuale, tenuto conto che l’amministrazione Grillo sta dando particolare rilievo alla “toponomastica al femminile”, esaltando quelle donne che si sono distinte nella difesa delle Istituzioni o che sono state delle eccellenze in ambito culturale e sociale.

A Palermo una villetta nei pressi di via D’Amelio

Inaugurata ad inizio ottobre del 2021 la prima area pubblica dedicata al valore delle donne contro ogni violenza. La cerimonia, prevista nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana #donnerigenerattive, è avvenuta in occasione della ricorrenza del compleanno di Emanuela Loi.

Presente alla cerimonia Claudia Loi, che ha tenuto ad esprimere personalmente per la sorella. “Tra me e lei c’era un anno di differenza. Eravamo sempre insieme, avevamo le stesse amicizie, condividevamo le stesse idee. Lei per me era tutto. Eravamo non solo sorelle, ma anche amiche. Ci confidavamo tutto, anche le cose più intime. Mia sorella era una ragazza solare, gentile, di sani principi, con un gran senso del dovere”.

Due giorni dopo i danneggiamenti. I pannelli che si trovano nella pensilina dell’autobus sono stati danneggiati. Uno rotto e un altro divelto.