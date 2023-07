Da oggi fino al 2 giugno a San Vito Lo Capo sarà vietato andare in giro in costume da bagno o a torso nudo. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco Francesco la Sala per garantire il decoro pubblico durante la stagione estiva. Il divieto è esteso agli esercizi pubblici, agli uffici e ai luoghi di culto. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da 25 a 150 euro.

L’ordinanza

Con l’ordinanza quindi non si potrà più girare per strada in tenuta da mare, ad eccezione ovviamente «delle aree strettamente balneabili». Il divieto riguarderà anche i locali pubblici del centro storico, i musei, le chiese, il cimitero e gli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro. Come si legge nell’ordinanza, che sarà in vigore dal primo luglio al 2 novembre, la decisione del Comune arriva anche alla luce delle tante segnalazioni di cittadini che contestavano la mancanza di decoro in alcune strade di San Vito.

Non solo San Vito: ordinanza anche alle Egadi

Il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, ha adottato un’ordinanza finalizzata a preservare il pubblico decoro durante la stagione estiva nell’incantevole arcipelago delle Isole Egadi. A partire da oggi, venerdì 23 giugno, infatti, è vietato circolare nei centri storici dell’isola indossando costume da bagno o a torso nudo.

L’ordinanza si applica non solo alle vie principali dei centri storici, ma anche a luoghi simbolo come Palazzo Florio, l’ex Stabilimento e gli uffici comunali. L’obiettivo è tutelare l’immagine delle aree più caratteristiche e preservare la dignità dei luoghi di interesse culturale.

Coloro che trasgrediranno a tale disposizione saranno soggetti a sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 150 euro. È importante rispettare l’ordinanza per garantire un’atmosfera piacevole e rispettosa per tutti i visitatori e residenti di Favignana

