I Carabinieri della del Nucleo Operativo di Marsala, diretti dalla locale Procura della Repubblica, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino tunisino classe ’90, richiedente protezione internazionale, per tentato omicidio nei confronti di un connazionale.

Venerdì sera, nei pressi di Piazza Fiera del quartiere Strasatti, una violenta lite tra extracomunitari è stata segnalata da alcuni residenti. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello intriso di sangue ed alcuni abiti anch’essi sporchi di sangue.

Le indagini

I primi accertamenti hanno consentito ai militari di individuare la vittima, un giovane tunisino poi ricoverato in prognosi riservata per varie ferite da arma da taglio, e il presunto aggressore, un connazionale senza fissa dimora.

e ricerche, protratte per tutta la notte, hanno permesso di rintracciare il tunisino in fuga e sottoporlo a fermo.

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, per capire il movente dell’accaduto e ricostruire nei dettagli le fasi della violenta aggressione.

L’accoltellamento di Balestrate

Ad agosto un giovane era stato accoltellato sul lungomare di Balestrate al culmine di una violenta lite. La vittima è un 28enne di origine tunisina. Stando alle prime indagini sviluppate dai carabinieri, tra il nordafricano e un uomo ci sarebbe stato dapprima uno scontro verbale per motivi che dopo le indagini si è accertato essere futili

Dopodiché in strada ci sarebbe stata la lite vera e propria tra i due, con il tunisino raggiunto da una coltellata all’addome. Immeditato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il 28enne all’ospedale Civico di Partinico. La vittima se l’è alla fine cavata non riportando per fortuna ferite mortali. Indagini da parte