i cittadini stanno preparando una class action

Acqua giallastra dai rubinetti di Erice e Paceco

Siciliacque spa citata a comparire davanti al giudice di pace

La prima udienza il 6 aprile

I cittadini si stanno attivando per una class action

Siciliacque spa, ente gestore del servizio di distribuzione idrica, è stata citata a comparire per l’udienza del 6 aprile innanzi il giudice di pace per l’immissione in rete di acqua di colore giallastro.

I disagi dei cittadini a Erice e Paceco dal dicembre scorso

È infatti dal dicembre scorso che diverse famiglie di Erice e Paceco ricevono acqua che sebbene non inquinata, non appare, ad avviso dei ricorrenti, idonea per gli usi quotidiani igienico – personali. Nonostante una prima diffida inviata a Siciliacque, ad oggi il problema non è stato risolto.

La class action per chiedere un indennizzo

Così un utente di Erice, tramite il suo legale, ha deciso di citare in giudizio la società. Diversi altri cittadini si starebbero attivando per una class action per la quale stanno raccogliendo, foto aventi data certa, fatture di forniture alternative di acque con autobotti e per pulizia di cisterne, segnalazioni e diffide, da ultimo quella recente del Comune di Erice. L’intento, al termine della fase istruttoria, è chiedere un equo indennizzo a titolo di risarcimento.

Il precedente a Balestrate

Un caso analogo si era verificato a Balestrate, in provincia di Palermo, nel luglio 2016 ed i cittadini avevano denunciato i loro disagi su facebook. Il sindaco e l’Amap avevano subito smentito il rischio inquinamento.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, l’Amap aveva comunicato la presenza di sabbia nelle vasche di decantazione, per questo motivo l’acqua era di colore giallastro.

Il primo cittadino aveva assicurato che “la situazione è sotto controllo perché dopo aver scritto ai vertici dell’Amap, ente gestore delle reti idriche, l’intervento è stato immediato e telefonicamente l’azienda ha comunicato che l’acqua non è inquinata”.

Gli operai dell’Amap avevano lavorato diversi giorni per risolvere il problema.