I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un 43enne del posto per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano, era intervenuta per domare un rogo di rifiuti speciali su un terreno in un’area popolare di quel centro abitato, quando un uomo residente nella zona ha raggiunto i vigili del fuoco dapprima chiedendo perché fossero intervenuti, per poi aggredirli con calci pugni e una spranga di ferro minacciandoli di morte.

I militari hanno bloccato e disarmato il 43enne, poi arrestato. Uno dei vigili del fuoco è stato curato per le ferite nel locale pronto soccorso.