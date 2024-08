I Carabinieri della Stazione di Marsala (TP) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dal GIP del tribunale di Marsala, nei confronti di un 19enne marsalese, accusato di maltrattamenti in famiglia contro la madre che vive con lui.

L’arrivo dei Carabinieri e l’aggressione

L’arresto arriva in seguito alle indagini avviate dopo una richiesta di aiuto della vittima che, esausta dagli atteggiamenti violenti del figlio, durante l’ultimo episodio aveva chiamato i Carabinieri in quanto il 19enne l’aveva picchiata e aveva rotto numerosi oggetti e suppellettili in casa. In pochi istanti un equipaggio dell’Arma è arrivata presso la casa della donna trovando il giovane che, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha sferrato un calcio allo sterno di uno dei due Carabinieri, che è rimasto lievemente ferito. In seguito all’aggressione violente al Carabiniere il giovane è stato arrestato. Ora dovrà rispondere dei reti di per maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Aggredisce e minaccia la polizia dopo essere stato picchiato dopo una lite

Nei giorni scorsi un uomo di 50 anni è stato aggredito e ferito in diverse parti del corpo in piazza Ottavio Ziino a Palermo. L’aggressione è avvenuta nel corso di un litigio.

L’intervento della polizia

Gli agenti del commissariato Libertà sono intervenuti per soccorrere la vittima dell’aggressione. Non appena arrivati, la vittima ha iniziato a inveire contro gli agenti, prendendo una bottiglia di birra, spezzandola e minacciando i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’ospedale e le minacce

Trasportato in ospedale, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a iniziare ad urlare tra le stanze dell’ospedale. Ha urlato frasi come “Vi uccido”, “vi taglio la gola”, “sbirri senza onore”. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo di nuovo e i sanitari lo hanno sedato. Sull’aggressione è stata presentata una denuncia.