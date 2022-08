Lo scontro nei pressi dello svincolo Alcamo ovest

E’ di 5 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Alcamo ovest. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una di esse si è ribaltata su un fianco. Immediate le operazioni di soccorso, sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale.

La scena rilevata dalla Polstrada

Al loro arrivo gli agenti della stradale hanno trovato una Renault Clio di traverso sulla corsia di marcia regolare e una multiposto ribaltata su un fianco sulla corsia di emergenza. Evidentemente l’impatto è stato così violento che la multi posto si è spostata fuori dalla corsia. A essere stato trovato anche un tratto di guardrail totalmente divelto, si ipotizza che sempre la multi posto abbia prima sbattuto sulla barriera metallica.

I soccorsi

Diversi ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere i 5 feriti dei due veicoli coinvolti, tutti trasportati in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno invece proceduto ad effettuare interventi di tipo tecnici anche per mettere in sicurezza le auto, in modo da evitare eventuali corto circuiti o inneschi pericolosi. Gli agenti della polizia stradale della sezione di Castelvetrano hanno invece lavorato per effettuare i rilievi e per far defluire il traffico su una sola corsia. Sul posto anche gli operai dell’Anas per rimuovere detriti e veicoli incidentati in modo da sgomberare la carreggiata.

Due giorni fa l’ultima vittima

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale che si verifica in questa infuocata estate siciliana. Appena due giorni fa la tragica notizia del decesso di Fabrizio Manno, 57 anni, rimasto gravemente ferito una settimana fa in un incidente in viale Regione Siciliana all’altezza di Leroy Merlin. L’uomo era arrivato in condizioni disperate al Trauma center di Villa Sofia, dov’era entrato in codice rosso. Viaggiava a bordo di una Yamaha R1 e si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un 56enne. I sanitari del 118 lo avevano soccorso e trasportato Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti erano intervenuti i sanitari del 118. Poi i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Troppo gravi però le ferite riportate nello scontro.