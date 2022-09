Il veicolo l’ha travolta di spalle ad Alcamo marina

Lotta fra la vita e la morte una ragazzina di 12 anni investita questo pomeriggio da un’auto ad Alcamo marina, nel Trapanese. E’ stata letteralmente travolta di spalle mentre sul ciglio della strada era in compagnia di altre due amichette. A quanto pare il conducente del mezzo non l’avrebbe vista, almeno così ha sostenuto alla polizia municipale, perché accecato dal sole.

Il terribile impatto

Stando alla prima ricostruzione dei caschi bianchi, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, il giovane era a bordo di una Opel Corsa e stava transitando sulla ex statale 187, recentemente acquista dal Comune di Alcamo e divenuta via Apuzzo e Falcetta. All’improvviso, nel suo senso di marcia, ha impattato contro la dodicenne che era quella posizionata più esternamente fra le tre amichette. Il conducente l’ha presa in pieno, non essendosi accorto della ragazzina, e dunque a velocità sostenuta.

Il sangue e i soccorsi

Proprio per la velocità d’impatto la dodicenne è stata sbalzata diversi metri più avanti ed ha battuto con violenza la testa a terra. Ha perso molto sangue e le sue condizioni sono state definite critiche. Immediati sono scattati i soccorsi: un’ambulanza del 118 l’ha condotta all’elisoccorso che ha caricato la ragazzina per trasportarla d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. La dodicenne non è cosciente ed è stata intubata, si stanno valutando le sua condizioni. Il ventenne invece sarà sottoposto all’alcoltest e al drugtest per verificare che non fosse sotto l’effetto di alcolici o stupefacenti.

Ad aprile scorso la tragedia

Di recente ad Alcamo si è consumata una tragedia. Nell’aprile scorso un’anziana è morta, investita e letteralmente travolta da un’auto. L’incidente si è verificato in via Madonna del riposo, una delle arterie principali del centro cittadino alcamese. La polizia municipale, che ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica del fatale impatto, ha effettuato una serie di rilievi. La vittima sarebbe caduta in mezzo alla strada dopo essere stata urtata da una vettura nell’apertura dello sportello. Il pedone ha perso l’equilibrio ed è finita a circa due metri e mezzo dal marciapiedi, rotolando in mezzo la strada proprio mentre sopraggiungeva una Renault guidata da una donna, M.C. di 39 anni, alcamese, che l’ha investita.