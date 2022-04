La tragedia ieri pomeriggio ad Alcamo, nel trapanese

Colpo di scena nelle indagini che riguardano la morte di una donna investita da un’auto ieri pomeriggio ad Alcamo, nel trapanese. Sarebbe coinvolto infatti un secondo veicolo in questo drammatico incidente. E’ quanto emerge dai rilievi effettuati dalla polizia municipale, intervenuta ieri sul luogo dell’incidente. La vittima, Vita Carollo di 73 anni, è finita sotto un’auto ma in seguito ad una caduta causata da un’altra auto.

Il secondo veicolo

Sulla base della ricostruzione fatta dai caschi bianchi, la 73enne sarebbe caduta in mezzo alla strada dopo essere stata urtata da un’altra vettura nell’apertura dello sportello. In pratica l’anziana ha perso l’equilibrio dopo che il conducente ha aperto lo sportello della sua auto non accorgendosi della donna a fianco. Vita Carollo è finita a circa due metri e mezzo dal marciapiedi, rotolando in mezzo la strada proprio mentre sopraggiungeva una Renault guidata da una donna, M.C. di 39 anni, alcamese.

Omicidio colposo

Le indagini della Procura di Trapani sono ancora aperte ma saranno due gli indagati per omicidio colposo: per l’appunto M.C. e C.G., 60 anni di Alcamo, per aver urtato l’anziana con lo sportello dell’auto.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente si è verificato poco prima delle 16 di ieri in via Madonna del riposo, una delle arterie principali del centro cittadino alcamese. La polizia municipale, che ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica del fatale impatto, ha effettuato una serie di rilievi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto sollevare il mezzo per permettere di poter prelevare la 73enne dall’asfalto. Caricata con la massima cautela sulla barella, è iniziata subito la disperata corsa all’ospedale di Alcamo San Vito e Santo Spirito. L’idea era quella di dare alla donna le primissime cure e di trasferirla una volta stabilizzata in un altro nosocomio. Ma non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 73enne poco dopo il suo arrivo.