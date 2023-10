La vittima fu subito operata alla testa

Muore dopo oltre un mese di agonia il motociclista Vito Nicolosi, 40 anni di Alcamo, coinvolto in un incidente stradale la sera dello scorso 5 settembre. Il suo cuore ha smesso di battere su un letto del reparto di neuro rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato da quella sera del violento incidente. L’uomo subì delle gravissime lesioni, battendo con estrema violenza anche la testa nell’impatto.

Dove avvenne l’incidente

L’incidente stradale avvenne in via Madonna del Riposo ad Alcamo. A scontrarsi, in prossimità di un incrocio, la moto di grossa cilindrata guidata da Nicolosi e un’auto, una Renault Clio. Ad avere la peggio fu proprio il centauro che, a seguito dello scontro, è finito rovinosamente a terra, sbattendo la testa. Sul posto immediati i soccorsi, i sanitari prestarono le prime cure al 40enne per poi trasferirlo all’ospedale Civico di Palermo. Quella notte stessa del ricovero subì un intervento chirurgico alla testa e fu posto in coma farmacologico. Rimase invece illeso il conducente dell’auto, un 19enne.

Trasmissione degli atti in Procura

La polizia municipale ha già trasmesso tutti gli atti in procura, informando del decesso del motociclista. Ora la posizione del conducente del veicolo sicuramente cambierà. Rischia l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale. Una valutazione che adesso spetta ai magistrati ma è praticamente un atto dovuto.

Il mese scorso altra tragedia

Il mese scorso ci fu un altro tragico epilogo a seguito di un incidente. Benito Milione, 34 anni di Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino, morì l’8 settembre scorso dopo essere stato coinvolto, il 30 luglio, in un grave incidente stradale. Lo scontro avvenne nel Trapanese, lungo la provinciale Partanna-Selinunte, all’altezza dello svincolo per la strada statale 115. Milione, che lavorava come cameriere in un noto ristorante del suo paese, era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un’altra vettura che procedeva in senso di marcia opposto. Con lui erano rimaste ferite altre 4 persone.

