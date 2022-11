Ad essere stato arrestato un giovane tunisino senza fissa dimora

Si intrufola in una pizzeria per rubare i soldi in casa e gli alimenti ma non fa i conti con il sistema di allarme. Non appena è scattato i proprietari del locale hanno subito contattato i carabinieri che hanno cinto tutto attorno il locale che si trova ad Alcamo, nel Trapanese. Così sono riusciti a intercettare il malintenzionato che aveva già arraffato il denaro e qualche alimento, pronto per portarselo via come bottino. A finire in manette un giovane straniero che oltretutto risulta essere un vagabondo. Per lui è arrivato il divieto di dimora ad Alcamo.

L’accusa è di tentata rapina

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza un ventenne tunisino con l’accusa di tentata rapina. I militari dell’arma si sono messi sulle tracce dell’uomo nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. In questo contesto sono intervenuti in una pizzeria di Alcamo, su segnalazione dei proprietari, in seguito dell’attivazione dell’allarme anti-intrusione.

Locale cinturato

Giunti subito sul posto, i carabinieri hanno accertato che una finestra dell’esercizio commerciale era stata forzata. Per questo motivo, dopo aver cinturato il locale, i militari hanno fatto ingresso alla ricerca dell’autore. Il giovane tunisino, con il volto coperto da un passamontagna, alla vista dei carabinieri ha tentato di darsi alla fuga spintonandoli. Nonostante tutto lo straniero è stato bloccato prima che lasciasse la pizzeria.

Addosso aveva soldi e generi alimentari

La perquisizione personale ha permesso di recuperare la refurtiva, costituita dall’incasso del locale e da beni alimentari, poi restituiti al proprietario. Il giovane, che risultava in Italia senza fissa dimora, è stato rinchiuso in carcere ed a seguito della convalida da parte dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto al divieto di dimora nel territorio di Alcamo. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare l’eventuale responsabilità dell’uomo circa altri eventi analoghi verificatisi nel territorio.