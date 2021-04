l'iniziativa sbarca a trapani

Too Good To Go è un’app nata per commercianti, ristoratori e clienti

Permette di combattere gli sprechi alimentari

I clienti possono acquistare alimenti freschi a un terzo del prezzo originale

Trapani si è ufficialmente unita alla rete anti spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi a un terzo del prezzo originale.

L’app per ristoratori e clienti contro lo spreco alimentare

Tramite l’app i negozianti possono vendere le cosiddette Magic Box, sacchetti a sorpresa contenenti i prodotti rimasti a fine giornata “troppo buoni per essere buttati”: una soluzione flessibile e sicura che, specialmente durante quest’anno incerto, ha supportato commercianti e ristoratori, permettendo di ridurre gli sprechi e allo stesso tempo, ottenere un piccolo ricavo sulla produzione di alimenti che altrimenti verrebbero sprecati. I consumatori, allo stesso tempo, possono acquistare la propria box di prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e agli effetti positivi che questo gesto ha per l’ambiente.

Le Magic Box e la salvaguardia dell’ambiente

In Sicilia, dopo Palermo e Catania, Too Good To Go arriva ora anche a Trapani per espandere la sua rete e creare un vero e proprio movimento con uno scopo ben preciso: contrastare gli sprechi alimentari per la salvaguardia del pianeta, grazie al risparmio di 2.5 kg di CO2 emesse per ogni Magic Box acquistata.

Un’Italia a zero sprechi

“Con il periodo complesso che stiamo vivendo, ci motiva ancora di più sapere che possiamo essere un vero e proprio supporto per gli esercenti commerciali e che, nonostante questo momento difficile, la nostra rete stia coinvolgendo sempre più negozianti, oltre che cittadini”, afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Siamo consapevoli che la nostra sia una visione ambiziosa, ma l’impegno così costante da parte di tutti dimostra quanto ci stiamo avvicinando sempre più al raggiungimento del nostro obiettivo di un’Italia a zero sprechi”.

Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti con oltre 30 milioni di utenti, più di 50 mila negozi aderenti e 50 milioni di Magic Box vendute, in Italia Too Good To Go a due anni di attività ha conquistato oltre tre milioni di utenti e venduto due milioni e mezzo di Magic Box, per un totale di più di 6 milioni di kg di CO2 non emessi nell’ambiente.

Come funziona l’app

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo alla app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza e rispettando l’ultimo DPCM entrato in vigore che consente l’asporto per la ristorazione e gli esercizi commerciali.

L’app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.