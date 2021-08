Intervento dei vigili del fuoco al Santuario Opera Nostra Signora di Fatima

Attentato incendiario al Santuario Opera Nostra Signora di Fatima in contrada Birgi Nivaloro, nella periferia nord di Marsala. Intorno alle 17.30, una squadra di vigili del fuoco di Trapani è intervenuta all’interno della chiesa per un incendio di matrice dolosa che ha provocato il parziale danneggiamento dell’altare e del libro del Vangelo e di altre suppellettili.

Pare, inoltre, che l’attentatore abbia anche posizionato nel luogo sacro due bombole di gpl, ma non è riuscito ad aprire il gas perché scoperto.

Brucia Bosco Scorace, impegnati due elicotteri

Intanto, brucia Bosco Scorace, tra Buseto Palizzolo e Calatafimi Segesta, uno dei più rinomati polmoni verdi del Trapanese. Impiegati due elicotteri nelle operazioni di spegnimento.

Fiamme su strada, chiusa la Centro Orientale Sicula

La strada statale 188 dir/C “Centro Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incendio ai margini della sede stradale, Campofiorito dal km 6,000 al km 8,000. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.