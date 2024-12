Un uomo, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Erice con l’accusa di furto di carburante ai danni del Comune. L’episodio risale allo scorso novembre. Le indagini, avviate dopo la denuncia del personale comunale, si sono avvalse delle immagini di videosorveglianza. Queste hanno permesso di identificare un sospettato, già denunciato giorni prima per un reato simile.

L’evasione e il nuovo arresto

Durante le indagini, si è scoperto che l’uomo si era spostato illegalmente nel ragusano, violando gli arresti domiciliari. I Carabinieri di Erice, ancora in videochiamata con il sospettato, hanno allertato i colleghi di Vittoria che lo hanno individuato e arrestato per evasione. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Furto di gasolio e di scooter a Villabate, un arresto e cinque denunce

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un uomo di 42 anni che è stato sorpreso a rubare gasolio con taniche e tubi da alcuni autocarri parcheggiati in una rimessa aziendale a Villabate. L’indagato non appena ha visto i militari ha cercato di scappare ma è stato bloccato. L’arresto è stato convalidato dal gip.

Tentata violazione di domicilio e ricettazione

Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato per tentata violazione di domicilio e ricettazione tre ragazzi di cui due minorenni che a volto coperto sempre a Villabate hanno cercato di scardinare un cancello di un’abitazione. Per arrivare in zona hanno utilizzato uno scooter rubato che è stato restituito al proprietario. I militari hanno ritrovato un secondo scooter rubato e denunciato un giovane di 22 anni che girava con il mezzo per il paese.

Possesso di droga e arma impropria

Infine i carabinieri hanno denunciato un giovane di 28 anni trovato in possesso di un bisturi e due grammi tra crack e hashish. Altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di hashish e cocaina.

