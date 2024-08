I carabinieri della compagnia di Alcamo e della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento Sicilia hanno arrestato due giovani, uno di 23enne e uno di 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno bloccato l’auto con a bordo i due giovane e dentro sono stati trovati 200 grammi tra hashish e marijuana e 5 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 1500 euro di denaro contante in banconote di piccolo taglio. Tutto è stato sequestrato.

Misure cautelari disposte dal GIP

Il gip di Trapani ha convalidato l’arresto e disposta per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

Fermato in auto con la droga, scatta l’arresto nel Trapanese

I militari della Guardia di Finanza, anche in borghese e unità cinofile, hanno fermato un uomo trovato in possesso di 308 grammi di marijuana e strumentazione utile alla vendita della droga. I finanzieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un controllo nei confronti del conducente di un veicolo, che, come successivamente appurato, aveva nascostoall’interno dello stesso due sacchetti di sostanza che, per aspetto e caratteristiche, appariva come marijuana.

La perquisizione in casa

Le attività ispettive sono dunque proseguite presso l’abitazione dell’oomo dove, con l’ausilio di un’unità cinofila, sono stati trovati ulteriore sostanza di analoga tipologia, un bilancino di precisione per il dosaggio in un giubbotto, e ad un blocchetto da 215 euro in banconote di taglio da 5 euro.

Scatta l’arresto

Sulla base di tali riscontri, i militari, su parere concorde del Pubblico Ministero interessato, hanno sequestrato quanto rinvenuto ed all’arresto dello spacciatore in flagranza di reato di traffico di sostanze stupefacenti.

“La presente attività investigativa – e dice la Guardia di Finanza – culminata con l’esecuzione dell’arresto e del sequestro dello stupefacente, manifesta l’impegno del Corpo nel contrastare le condotte delittuose tipiche della criminalità economico-finanziaria, corrispondendo alle istanze di sicurezza della cittadinanza, e contrastando fenomeni, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, che contribuiscono al degrado urbano”.