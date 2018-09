risposta positiva da parte dell'azienda ai sindacati

L’Asp di Trapani pagherà la produttività ai 3 mila lavoratori del comparto. Lo rendono noto Francesco Blunda e Marco Corrao, segretario aziendale all’Asp di Trapani e segretario generale aggiunto della Cisl Fp Palermo Trapani dopo aver ricevuto una risposta positiva da parte dell’azienda, conseguente alla nota da loro inviata.

“Il nucleo di valutazione ha terminato finalmente i lavori rispetto alla valutazione del solo personale di comparto. Per la prima volta siamo riusciti dopo un’estenuante trattativa a far mettere in pagamento la produttività di tutto il personale che afferisce solo di comparto, ovvero circa 3000 dipendenti, separando il pagamento dello stesso dalla Dirigenza, cosa che a oggi non era mai accaduta”.

La produttività in questione riguarda il saldo 2016 e l’anticipo del 2018, per vari motivi rimasto al palo. “Senza il nostro intervento, quest’ultimo – aggiungono Blunda e Corrao – avrebbe subito ulteriori ritardi perché l’organo preposto alla valutazione finale di tutto il personale non ha terminato i lavori per quanto attiene la dirigenza”.

Secondo Blunda e Corrao “questa operazione potrebbe essere definita la quattordicesima del nuovo Ccnl, dato che gli arretrati e il conseguente adeguamento contrattuale sono stati già pagati a partire dal mese di giugno”. “Avvieremo continuano i due sindacalisti – presto tutta la trattativa che riguarda il salario accessorio e la parte normativa del contratto collettivo di lavoro. Questo a nostro avviso fa parte di quelle modalità che gratificando i lavoratori migliorano certamente i servizi ai cittadini”.