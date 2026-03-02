Un uomo di 29 anni, residente a Calatafimi Segesta, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Salemi con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una donna anziana. L’operazione è scattata a seguito di una violenta aggressione avvenuta in pieno centro, che ha scosso la comunità locale e attivato immediatamente i protocolli di sicurezza dell’Arma.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e prestato i primi soccorsi alla vittima, una donna di 84 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressore, a bordo di un ciclomotore, avrebbe affiancato l’anziana per sottrarle la borsa che portava al braccio. Durante l’azione, la donna è stata trascinata con forza per alcuni metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto prima che il malvivente riuscisse a dileguarsi nel traffico.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul luogo del delitto, hanno prioritariamente affidato la donna alle cure dei sanitari del 118 per poi avviare una serrata attività di indagine. Fondamentali per la risoluzione del caso sono state le testimonianze raccolte sul posto e l’analisi accurata delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti inizialmente a individuare il mezzo utilizzato per la fuga e, in un secondo momento, a identificare con certezza il presunto autore del gesto.

Il quadro probatorio delineato dall’Arma di Salemi è stato trasmesso all’Ufficio di Sorveglianza di Trapani. Il ventinovenne risultava infatti già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali per precedenti reati. Alla luce della gravità dell’episodio e della violazione delle prescrizioni, l’autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di sospensione della misura agevolata, disponendo l’immediato trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Trapani.