ospite a sorpresa

Non solo Harrison Ford. C’è anche Antonio Banderas nel cast del quinto capitolo della saga di Indiana Jones, le cui riprese sono ormai note in giro per la Sicilia. E sabato sera, dopo una passeggiata tra le vie del Centro di Trapani, Banderas si è concesso una cena alla nota «Osteria il Moro», di via Garibaldi, tra piatti gourmet e selfie con i fan.

Stupore nel locale

Banderas, che in realtà alloggia in un hotel di Valderice, ha deciso di gustare i piatti siculi nel locale dei fratelli Enzo e Nicola Bandi. I due sono rimasti piacevolmente sorpresi per la presenza della star di Hollywood nel loro locale.

«Si è piacevolmente trattenuto con noi anche a scherzare, con lui anche altri componenti della produzione – ha detto Enzo Bandi maître, che assieme al fratello Nicola chef, è titolare del ristorante – Ha scelto piatti del territorio – svela Enzo al Giornale di Sicilia – e devo dire che ha apprezzato tanto. Ha anche detto allo chef scherzosamente di andare con lui perché in Spagna ha 6 ristoranti».

La cena gourmet e i selfie

Maglioncino arancio e solito charme, Banderas ha gustato un piatto gourmet chiamato “Tonno Vitellato” e una pasta che con anemoni ricci, limone candito e schiuma di acqua di mare.

L’attore è impegnato nel ruolo di un nuovo personaggio del quinto capitolo del franchise della Disney, “Indiana Jones 5“. Al termine della cena nel ristorante si è intrattenuto con i presenti, circa una trentina, dispensando sorrisi e battute a tutto lo staff e concedendo pure qualche selfie.

“Un onore averti avuto da noi”, scrive Enzo Bandi sulla sua pagina Facebook, immortalato con il fratello e l’attore. Una foto ricordo che non capita certo tutti i giorni.