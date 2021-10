Harrison ford in un set ambientato negli anni '60

Primo ciak a Cefalù del nuovo capitolo, il quinto, della saga di Indiana Jones. Sul set un mito del cinema e da sempre l’archeologo della serie: Harrison Ford, 79 anni. In maglia bianca, nelle foto, il regista James Mangol che ha preso il testimone da Steven Spielberg. Il film prodotto dalla Eagles Picture uscirà a luglio 2022. Dovremo attendere un po’ prima di sapere in cosa si sta imbattendo Indiana Jones. Al momento è Action!

Il set

Il centro storico della cittadina palermitana, tra le più note località turistiche della Sicilia, rinomata in tutto il mondo, si è trasformata in un set cinematografico a cielo aperto. La Eagle Pictures, che produce il film, ha scelto alcuni dei luoghi più suggestivi di Cefalù come location per le riprese di alcune scene che avranno luogo a piazza Duomo, sul Lungomare e alla Marina. L’intramontabile Harrison Ford sarà affiancato da Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge.

I figuranti siciliani

In molti, lo scorso mese, hanno partecipato ai casting per comparse, riservati a residenti di età compresa tra i 18 ed i 70 anni. Le riprese sono ambientate negli anni ’60.

Scelte altre città siciliane per le riprese

La Eagle Pictures girerà alcune scene di Indiana Jones 5, anche in altre località siciliane: Segesta, Siracusa, Noto e Scicli.

Già effettuate pochi giorni fa le riprese a Siracusa. Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del cinema, al parco archeologico della Neapolis, ed in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Poi set al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia.

Per assicurare il regolare svolgimento delle riprese, interdetta alla navigazione una zona di mare di 35mila mq attorno al castello. “E’ una straordinaria opportunità per il nostro territorio – ha commentato il sindaco Francesco Italia che si è recato sul set – Sia per quanto riguarda l’indotto, con circa 800 persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, e poi la visibilità che lasciano ad una città questo tipo di produzioni non si può quantificare”.