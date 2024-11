I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 61enne e due minorenni trapanesi, smantellando il bunker dello spaccio di via Rodolico nel quartiere Fontanelle.

Supermercato h24 della droga

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, che vedeva l’impiego di 50 militari dell’Arma e l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, veniva individuato un appartamento al piano terra, abusivamente occupato, adibito a vero e proprio supermercato h24 della droga. L’abitazione, protetta da grate in ferro, porte blindate e impianto di videosorveglianza, risultava allestita in modo tale da consentire la vendita del narcotico attraverso feritoie della blindatura del fortino, mediante le quali avvenivano le cessioni delle dosi agli acquirenti e il pagamento del relativo prezzo.

Pitbull e droga all’interno dell’appartamento

Fatto accesso all’interno oltre a due giovani di 16 e 17 anni, di turno in quel momento, a protezione della casa di spaccio, vi erano un pitbull adulto e uno di pochi mesi “in fase di addestramento”. Lo scenario era quello immaginato dai Carabinieri, venivano infatti rinvenuti dosi di hashish pronte alla vendita, materiale per la produzione e il confezionamento di crack, soldi in contanti per oltre 6 mila euro, nonché la contabilità manoscritta delle vendite e il relativo tariffario. Trovati, all’interno di altro adiacente immobile, anche dei fuochi d’artificio, presumibilmente utilizzati per segnalare a distanza la disponibilità dello stupefacente.

Arresti e sequestri

L’abitazione fortificata è stata liberata e sottoposta a sequestro e le competenti A.G. hanno convalidato gli arresti e disposto: per il 61enne gli arresti domiciliari; per i minorenni invece il collocamento in comunità per uno e obbligo di permanenza in casa per l’altro.

Ulteriori denunce e sequestri

All’esito del servizio sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti altre tre persone sottoposte a perquisizione in altra abitazione dello stesso quartiere ove venivano sequestrati 3 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento

Spaccio in strada e droga in un magazzino, un arresto e una denuncia a Palermo

I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un uomo e denunciato un secondo accusati di spaccio di droga. Il primo un palermitano di 30 anni è stato bloccato dai militari della stazione Centro in via dei Frangiai con 10 grammi tra cocaina, crack e marijuana suddivisa in dosi. Insieme a lui un acquirente che è stato segnalato alla prefettura. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

Droga in un magazzino

Un secondo intervento in via Trappetazzo. Qui i militari della stazione piazza Marina grazie al fiuto del cane Ron hanno trovato in un magazzino 20 grammi di droga e 350 euro. Un uomo di 40 anni è stato denunciato.

