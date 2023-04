Il ritrovamento dei vigili

Il cadavere di un uomo di 56 anni è stato rinvenuto ieri sera all’interno di un furgone andato in fiamme a Pantelleria. A scoprire il corpo, ormai carbonizzato, i vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare l’incendio. Ancora da chiarire le circostanze della morte del 56enne. Indagano i carabinieri.

L’ipotesi del suicidio

L’uomo, secondo quanto ricostruito fino ad ora dalle forze dell’ordine, Si sarebbe suicidato. Resta un mistero il perché lo avrebbe fatto. L’uomo era andato nella sua campagna e qui avrebbe dato fuoco al mezzo con lui dentro. Faceva diversi mestieri oltre ad essere vigile del fuoco discontinuo. Era un muratore ricercato perché sapeva fare i dammusi, le tipiche costruzioni a pietra lavica dell’isola, ma era anche contadino con diverse proprietà in varie zone dell’isola. La moglie si trovava a Brescia dove abitano le sue due figlie.

Il corpo carbonizzato a Merì

Il corpo semicarbonizzato del ragazzo di 16 anni ritrovato ieri sera in piazza Italia ’90. Localizzato esattamente nell’area di parcheggio adiacente il campo sportivo di Merì, piccolo comune a circa 35 chilometri da Messina. Accanto al cadavere gli inquirenti avrebbero trovato un contenitore con liquido infiammabile.

L’identità del ragazzo

Avviate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal pm della locale procura, Dora Esposito. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco.

Un cadavere nel mare di Lampedusa senza la testa

Di recente scene dell’orrore simili ne sono state viste in Sicilia. Come quella del cadavere di un uomo, privo della testa, ripescato al largo di Lampedusa dai militari della guardia di finanza. Il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato nei pressi dell’isolotto di Lampione. Potrebbe essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nel canale di Sicilia. La salma portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. La struttura era rimasta vuota dopo il trasferimento degli otto cadaveri ritrovati su un barcone soccorso in acque Sar Maltesi.