Cantieri lavoro per 176mila euro a Salemi. Il Comune, che aveva partecipato a un bando della Regione Siciliana, è stato inserito nelle graduatorie dell’assessorato alle Politiche sociali e adesso la giunta, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha deciso di utilizzare i fondi per finanziare due progetti di manutenzione in città che daranno anche una possibilità di lavoro per chi al momento non ha un’occupazione. L’iter per il raggiungimento delle risorse è stato seguito dall’assessore al Bilancio Leonardo Costa.

Il primo progetto porterà alla sistemazione e al ripristino del ‘Parco delle Rimembranze’, sotto alla passeggiata di via Giacomo Matteotti: si tratta di un parco, sorto su un terreno scosceso, in cui sarà necessario effettuare la pulizia dei viali, la potatura degli alberi ma soprattutto il ripristino delle ringhiere di sicurezza e dei gradini. Un intervento di riqualificazione che porterà anche alla sistemazione del marciapiede sovrastante, dissestato per via di alcuni smottamenti del terreno a seguito delle piogge degli ultimi anni. Il secondo progetto, invece, sarà indirizzato alla manutenzione straordinaria della strada comunale denominata ‘Passaggio dei Mille’ e della strada vicinale ‘Cadduzzaro’: il ripristino di queste due arterie agevolerà gli accessi ai fondi rurali della zona.

Il Comune predisporrà al più presto un bando per la progettazione degli interventi, in attesa che la Regione dia seguito al finanziamento. La selezione e la gestione amministrativa del personale impegnato nei cantieri lavoro finanziati dalla Regione non è in carico al Comune ma ai Centri per l’impiego, a cui i cittadini potranno rivolgersi per ogni tipo di informazione.

“Abbiamo colto al volo la possibilità di accedere ai fondi regionali e siamo riusciti a intercettare delle risorse che, oltre a dare una risposta, seppur limitata, in termini di lavoro, ci consentiranno di portare a termine degli interventi utili di riqualificazione del territorio – afferma Venuti -. Il recupero del ‘Parco delle Rimembranze’ è una bella notizia perché restituirà ai salemitani un angolo di grande fascino in una zona centrale della città”.