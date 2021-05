Scoperte armi

Controlli dei carabinieri a Pantelleria

Scoperte armi e droga, scatta un arresto

Tre giovani denunciati per coltivazione di droga

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno eseguito un servizio coordinato sull’intero territorio dell’isola che ha portato all’arresto di un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la denuncia di 5 persone per detenzione illegale di armi e stupefacenti.

Palermitano sorpreso con droga

Nei pressi del porto, su soggetti in ingresso sull’isola sbarcati da nave di linea i militari hanno perquisito A.A. classe 79, palermitano residente a Pantelleria sorprendendolo con un panetto da 100 grammi di hashish nascosto tra gli indumenti. La perquisizione presso il domicilio ha permesso di rinvenire anche il bilancino di precisione e materiale per il confezionamento tutto posto sotto sequestro. L’uomo è stato posto ai domiciliari fino all’udienza di convalida avvenuta il giorno successivo che ha visto oltre alla convalida applicate le misure dell’obbligo di dimora sull’isola e la presentazione tutti i giorni alla Polizia Giudiziaria.

In tre coltivano marijuana

Nel corso del servizio sono stati denunciati tre ragazzi per coltivazione di stupefacente in quanto detenevano presso le proprie abitazioni rispettivamente 37,22 e 12 piante di canapa indiana da 10 cm circa.

Scoperte armi

Nell’ambito dei controlli volti al censimento di soggetti detentori di armi sono stati denunciati una donna classe 57 in quanto avendo ereditato 4 fucili da caccia e una pistola ometteva di farne denuncia all’ufficio di P.S. detenendo le armi senza un valido titolo di Polizia, e un uomo classe 58 per porto abusivo di 2 fucili da caccia e per illegale detenzione di 20 cartucce.