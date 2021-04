All'una di notte

Feste private in casa e “blitz” delle forze dell’ordine

A Pantelleria fermato festino in barba alle prescrizioni anti Covid

Una festa bloccata anche a Noto dalla Polizia

Proseguono i controlli volti alla verifica del rispetto della normativa emessa per il contenimento della pandemia e alla tutela della salute dei cittadini. I Carabinieri di Pantelleria (TP), nel corso di un servizio di pattuglia in orario notturno, hanno deciso di svolgere un controllo approfondito in una casa da cui provenivano musica ad alto volume e schiamazzi nel cuore della notte. I Carabinieri hanno bussato alla porta e si sono trovati di fronte 7 giovani, di cui 6 minorenni, che avevano organizzato una festa privata in deroga alla normativa in vigore.

Multati ragazzi e genitori

Tante le violazioni rilevate dai militari operanti: dal divieto di assembramento al mancato uso della mascherina e del rispetto delle distanze di sicurezza.La festa è stata immediatamente interrotta e i sette sono stati sanzionati amministrativamente con una multa di 400,00 euro ciascuno che, nel caso dei minorenni, sono state elevate ai genitori

A Noto festa con arrostita

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno sanzionato 14 giovani che hanno preso parte ad una festa con grigliata in una villetta in contrada Calabernardo. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione, presumibilmente dei residenti della zona che, dopo aver visto quell’assembramento, hanno deciso di non restare inermi, tenuto conto dei pericoli relativi alla diffusione del Covid19. Quando sono stati sentiti dai poliziotti, al comando del dirigente Paolo Arena, i giovani partecipanti alla festa non avrebbero saputo dire molto su quel ritrovo, contrario alle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Genitori convocati

Gli agenti di polizia hanno convocato nella sede del commissariato i genitori dei minori che hanno partecipato alla festa ed al termine degli accertamenti sono state emesse sanzioni per un importo complessivo di 8 mila euro. Altri tre giovani, sempre minorenni, sono stati sorpresi senza mascherina, fuori dal Comune di residenza.