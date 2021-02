il controllo della polizia

Scoperte sei persone che avevano organizzato una grigliata a Noto

Come posto avevano scelto l’ingresso di una scuola

Sono state denunciate e multate con sanzioni per 2400 euro

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato sei persone sorprese mentre stavano facendo una grigliata in via Pitagora, davanti all’ingresso di una scuola. Oltre alle sanzioni, pari a 2400 euro, per violazione delle norme legate al contenimento della pandemia, i trasgressori sono stati deferiti in Procura “per accensioni pericolose in concorso e rifiuto di indicazioni sull’ identità personale”.

La grigliata

In particolare, nel tardo pomeriggio di un paio di giorno fa, nel corso dei servizi di controllo, gli agenti si sono accorti della presenza di un gruppo di persone che aveva acceso della legna per una sorta di barbecue all’aperto ed allestito un tavolo imbandito.

Un altro caso a Siracusa

Qualche giorno fa, gli agenti della polizia di Siracusa hanno sanzionato sei persone, partecipanti ad una grigliata con karaoke organizzata nelle scorse ore su una terrazza di una palazzina in via Bainsizza, nel quartiere della Borgata, a Siracusa. Sono stati i residenti delle palazzine vicine, preoccupati per la presenza di circa 20 persone alla festa in quell’immobile, tutte incuranti delle disposizioni relative al contenimento dell’emergenza sanitaria. Al blitz, oltre alle Volanti, hanno preso parte il personale della Polizia municipale, della Guardia di finanza e dei carabinieri.

Il blitz

Le forze dell’ordine sono piombate intorno alle 17,40 ma buona parte di quelle persone era andata già via dopo essersi accorta dell’arrivo degli investigatori. Sono state rintracciate 6 persone, appartenenti a diversi nuclei familiari, che, al termine degli accertamenti, sono state multate.

Controlli in provincia

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle norme sul contenimento sanitario, durante il quale sono state

controllate, complessivamente, circa 150 persone.

FOTO DI REPERTORIO