I Carabinieri della Stazione di Erice, durante un servizio perlustrativo per le vie del borgo, in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona hanno notato, poggiato su un muretto, un borsello da uomo che aperto conteneva oltre a documenti di identità anche denaro contante per oltre 1000 euro.

Ricerca del proprietario

Appreso dai documenti che si trattasse di un turista i Carabinieri si sono subito adoperati per rintracciarlo per la consegna di quanto ritrovato. Dopo una serie di accertamenti, tramite il numero telefonico, sono riusciti a rintracciare il soggetto che si trovava già nei pressi di San Vito Lo Capo nel luogo dove stava trascorrendo le vacanze. Concordato l’incontro con i militari il 55enne ha cosi potuto riavere quanto poco prima smarrito esternando un forte ringraziamento nei loro confronti.

Trova portafogli con 2 mila euro e lo consegna alla polizia municipale

Ha trovato per terra un portafogli, con dentro soldi in contanti, circa 2 mila euro, documenti e carta di credito, e non ci ha pensato due volte a consegnarlo agli agenti della Polizia municipale che hanno provveduto a restituirlo alla proprietaria, la titolare di una pizzeria di Carlentini, nel Siracusano.

Il ritrovamento

Una vicenda accaduta nella giornata di ieri, in via dello Stadio, dove un anziano di 80 anni, stava passeggiando. E’ stato lui stesso a recarsi nelle sede del comando dei vigili urbani in piazza Diaz. Conclusi gli accertamenti sui documenti, gli investigatori, Danilo Carlentini e Ciro Greco, sono risaliti alla proprietaria che, quando è stata informata del ritrovamento, non stava nelle pelle.

“Era l’incasso del lavoro”

“Era l’incasso del lavoro di sabato e domenica. Mi stavo recando in banca per versamento, ma ho smarrito il portafoglio – ha detto la donna sollevata e felice, con le lacrime agli occhi – non so come ringraziare il benefattore di oggi”.

La donna avrebbe voluto anche ringraziare il pensionato, ma lui se n’era già andato: gli era bastata la soddisfazione di avere compiuto un bel gesto. “Una persona così è da portare a esempio – commenta il comandante della Polizia municipale Sonny Greco – a tutta la cittadinanza”.