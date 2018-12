Pareggio che profuma di vittoria per il Castellammare Calcio a 5 che torna dalla trasferta di Messina contro UniMe con un importnate pareggio. Ancora più di valore se si considera che è arrivato in rimonta dopo che le ragazze erano andate sotto di due reti.

Un pareggio che consente di mantenere il secondo posto in classifica. Nonostante le diverse assenze delle castellammaresi le giocatrici di Messina non riescono ad approfittarne fino in fondo. La gara la sbloccano le messinesi a causa di un’autorete nata da calcio d’angolo.

Passa qualche minuto ed è la bonber Bertino che chiude virtualmente il match. Nella ripresa il Castellammare riesce a finalizzare il bel gioco svolto per tutta la gara e accorcia prima le distanze con Cottone e successivamente, all’ultimo minuto trova il pari con D’Amico.