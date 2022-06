C’è un consumo anomalo e il centro città ora soffre

L’acqua potabile utilizzata per le piscine o per annaffiare i giardini. Sarebbe questa la causa della notevole diminuzione di portata idrica nel centro cittadino di Castellammare del Golfo, nel trapanese. Il sindaco Nicola Rizzo lancia un appello alla comunità affinchè faccia un uso più parsimonioso dell’acqua che arriva nei rubinetti delle case dei castellammaresi.

L’appello

“Invito a fare un uso razionale e responsabile dell’acqua che deve essere utilizzata con parsimonia: registriamo invece che purtroppo è usata spesso per riempire piscine private o annaffiare giardini soprattutto in zona Fraginesi – afferma Rizzo -. Da giorni si registra un notevole calo di pressione in centro città a causa di un consumo elevato ed improprio dell’acqua potabile che non consente il normale accumulo nei serbatoi. Occorrono rispetto e responsabilità soprattutto in questo periodo estivo di maggiori presenze e consumi”.

Nessun guasto sulle condotte

Inizialmente, proprio per questo anomalo calo di pressione si era pensato a qualche guasto degli impianti o rottura delle condotte. Invece nulla di tutto questo: “In alcune zone della città dove è diminuita notevolmente la quantità d’acqua non ci sono guasti, né perdite lungo la rete idrica e l’acqua è erogata regolarmente ma – fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo – purtroppo non tutti usano la preziosa risorsa per scopi domestici quali quelli di pulizia e servizi igienici. Riteniamo che ci sia un eccessivo quantitativo d’acqua utilizzato per riempire piscine private e annaffiare prati, soprattutto in zona Fraginesi. Un uso dunque improprio e non vorremmo arrivare a dover prendere misure più severe”.

Niente sprechi

Il sindaco Nicolò Rizzo invita quindi i cittadini a collaborare non sprecando l’acqua. “Confidiamo sul senso di responsabilità e la collaborazione dei cittadini per ridurre il consumo di acqua potabile per usi non necessari. Ringrazio quanti evitano di sprecare quel bene indispensabile che è l’acqua potabile con un comportamento virtuoso da seguire sempre ma in particolare in periodi di maggiore necessità come quello estivo. Intanto con la polizia municipale stiamo avviando controlli precisi – conclude il sindaco Nicolò Rizzo – per verificare eventuali allacci impropri o addirittura abusivi per tutelare l’interesse di tutti”.