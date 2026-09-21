A Castelvetrano

Centocinquanta grammi di crack e quattro di cocaina, avvolti nel cellophane e infilati in due confezioni di succo di frutta svuotate. Li avevano in auto due giovani fermati lungo la Statale 115, a Castelvetrano, dopo aver tentato di sfuggire a un controllo. I poliziotti del commissariato di Mazara del Vallo li hanno arrestati nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Chi sono i due arrestati

Il conducente è un 22enne di Mazara del Vallo, incensurato. Con lui viaggiava un cittadino tunisino di 24 anni, regolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine.

Com’è andata la fuga all’alt

Gli agenti erano impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio. Quando hanno intimato l’alt, i due non si sono fermati e hanno cercato di scappare. La corsa è proseguita fino a un incrocio regolato da una rotatoria, affrontato con manovre particolarmente rischiose, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare l’auto.

Nell’intervento due operatori sono rimasti feriti. Per questo il 22enne che guidava è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalle lesioni.

Cosa hanno trovato gli agenti

La perquisizione personale e del veicolo ha portato alla scoperta della droga nascosta nei due brik. Le ricerche sono state poi estese all’abitazione dei due fermati. In casa del 24enne i poliziotti hanno sequestrato altri 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello da cucina lungo 21 centimetri, con la lama sporca di residui di hashish.

Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Come per ogni indagato, vale la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo.

Immagine del post generata on l’AI.