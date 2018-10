la nomina stamane a roma

Margherita Scognamillo entra a a far parte del direttivo Coldiretti Donne Impresa. La nomina è avvenuta stamani a Roma dove sono state rinnovate le cariche nazionali.

L’imprenditrice cinquantenne ha un agriturismo a Trapani dove produce anche uve di qualità, olio e melagrane. Per la Sicilia si tratta di un riconoscimento importante per la crescita del tessuto imprenditoriale femminile dell’Isola dove migliaia di donne sono impegnate quotidianamente in tutti i comparti.

La nomina di Margherita Scognamillo arriva a pochi giorni dal Villaggio Coldiretti di Roma dove i prodotti dell’Isola sono stati apprezzati da centinaia di migliaia di consumatori a testimonianza che la qualità del made in Siciliy è sempre più ricercata.

“In questi anni – sottolinea l’imprenditrice – il volto agricolo della nostra Regione è cambiato. Donne, laureate, con padronanza delle lingue straniere, chi oggi sceglie di tornare o di rimanere in agricoltura lo fa con una determinazione sempre più forte”.

Il lavoro è ancora tanto ma credo che i risultati raggiunti dalle donne siciliane in agricoltura siano straordinari – conclude-.

(Nella foto a sinistra Margherita Scognamillo con la neo eletta responsabile nazionale Donne Impresa, Monica Merotto).