I Carabinieri della Stazione di Partanna (TP) hanno arrestato per furto aggravato un uomo e una donna del posto, rispettivamente di 50 e 44 anni, percettori del reddito di cittadinanza.

Contatori alterati

I militari, con la collaborazione di personale Enel, hanno condotto degli accertamenti per verificare delle presunte anomalie di consumi elettrici relative ai contatori asserviti ad alcune abitazioni di Partanna. Secondo il personale, presso due abitazioni private, i contatori e i circuiti elettrici ad essi collegati sarebbero stati alterati e danneggiati, in modo da creare un allaccio abusivo che prelevava energia direttamente dalla rete pubblica, con un danno economico di varie migliaia di euro ancora in fase di esatta quantificazione.

I due arrestati e rimessi in libertà

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso degli accertamenti, sia l’uomo che la donna sono stati dichiarati in arresto e posti in libertà in attesa di udienza di convalida; il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato gli arresti. Al termine delle verifiche, il personale tecnico ha opportunamente messo in sicurezza tutti gli impianti elettrici al fine di scongiurare il verificarsi di pericolosi incidenti domestici che potrebbero coinvolgere anche le abitazioni limitrofe. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.