Nella notte di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno intensificato i controlli su strade e luoghi chiave della città, al fine di prevenire reati e garantire la sicurezza stradale. L’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie, ha portato al controllo di oltre 100 veicoli e all’identificazione di più di 250 persone.

Denunce e segnalazioni

Durante i controlli, un uomo di 50 anni residente a Siena è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, 10 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani come assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere state trovate in possesso di droghe per uso personale.

Sanzioni e ritiri di patente

L’operazione ha portato anche alla contestazione di numerose violazioni del Codice della Strada, per un totale di 11.000 euro di sanzioni. Due persone sono state inoltre sanzionate con il ritiro della patente di guida.

Ferragosto sicuro sulle spiagge del trapanese, tanti controlli in mare ed a terra

Un Ferragosto all’insegna della sicurezza, quello garantito dalla Guardia Costiera di Trapani. Un dispiegamento di uomini e mezzi, tra motovedette, battelli pneumatici e pattuglie automontate, ha visto impegnati i militari della Capitaneria di Porto di Trapani e degli Uffici Marittimi di Favignana, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo e Marettimo, in un’azione congiunta che ha coperto l’intero arco della giornata e della notte di Ferragosto.

Il traffico navale

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo del traffico navale, soprattutto nelle aree costiere e in prossimità delle zone balneabili, con un focus specifico sull’isola di Favignana. Qui, tre unità navali della Guardia Costiera hanno passato al setaccio cale ed insenature, verificando il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione e balneazione, nonché delle ordinanze locali emanate dall’Autorità Marittima.

La sicurezza balneare

Lungo il litorale trapanese, le pattuglie automontate della Guardia Costiera hanno concentrato la loro attenzione sul rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trapani. I controlli hanno riguardato la presenza degli assistenti ai bagnanti sia presso gli stabilimenti balneari in concessione che nelle spiagge libere, garantendo la sicurezza dei bagnanti. Inoltre, è stata verificata la corretta gestione delle attrezzature da spiaggia, assicurando che il posizionamento sulla battigia avvenisse solo a seguito del noleggio da parte dei clienti, al fine di prevenire l’occupazione abusiva di aree demaniali marittime e tutelare la libera fruizione di turisti e cittadini.

Controlli nei porti

Intensa anche l’attività di controllo nei porti di Favignana e Marettimo, dove i militari degli Uffici Marittimi locali hanno garantito la sicurezza della navigazione delle unità di linea che collegano il porto di Trapani alle Isole Egadi. I controlli sono stati costanti e hanno riguardato tutte le fasi: dalla partenza da Trapani, con il monitoraggio da parte dei militari della Capitaneria di Porto presenti nei terminal aliscafi e passeggeri, alla navigazione, tracciata tramite i sistemi informatici della Sala Operativa della Guardia Costiera, fino all’arrivo a destinazione, con le verifiche effettuate dai militari degli Uffici Marittimi di Marettimo e Favignana.