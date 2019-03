Il processo

E’ stata rinviata al 10 aprile, per un vizio di notifica, l’udienza preliminare a carico, tra gli altri, dell’ex governatore siciliano Rosario Crocetta e dell’ex sottosegretario Simona Vicari, coinvolti in un’inchiesta su episodi di corruzione negli appalti del trasporto marittimo che vedeva al centro l’armatore trapanese Ettore Morace.

Imputati anche dirigenti e funzionari dell’assessorato regionale Infrastrutture e la deputata regionale Marianna Caronia. Vicari avrebbe caldeggiato una norma che prevedeva la riduzione dell’Iva nel settore dei trasporti marittimi per avvantaggiare Morace, ricevendo i cambio in regalo due orologi. Crocetta avrebbe avuto 10 mila euro per il suo movimento politico Riparte Sicilia in cambio delle pressioni esercitate sue due dirigenti regionali, uno dei quali si è poi rivolto ai pm, per aumentare le corse per le isole minori fatte dalla Liberty Lines, la compagnia di Morace.

Caronia, invece, avrebbe nominato consulente un fedelissimo di Morace ricevendo in cambio 50 mila euro dalla Siremar, società poi acquisita dalla Liberty Lines, per prestazioni mai rese. In un processo stralcio, in corso a Trapani, per la stessa inchiesta è imputato l’ex sindaco Girolamo Fazio.