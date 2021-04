Salemi possibile itinerario

Salemi, si rinnova l’intesa con Costa Crociere

Torna il turismo crocieristico in uno dei Borghi più belli d’Italia

Il comune proseguire nella collaborazione con Costa Crociere

Costa Crociere e Comune di Salemi ancora insieme. Il turismo crocieristico torna nella cittadina in provincia di Trapani, che dal 2016 è inserita nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la compagnia di navigazione prevede di riprendere i suoi viaggi nella stagione estiva e tra questi ci saranno gli itinerari nel Mediterraneo, con tappa in Sicilia.

I crocieristi che arriveranno a Palermo per visitare il capoluogo siciliano avranno anche la possibilità di ammirare le bellezze architettoniche e di usufruire della proposta culturale di Salemi: dal castello normanno-svevo al caratteristico centro storico, passando per la ex Chiesa Madre e il ricco polo museale. Si rinsalda, quindi, l’intesa che già in passato aveva portato i turisti che viaggiano a bordo di Costa Crociere a Salemi: una proposta accolta con favore dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti. “Siamo lieti e onorati di proseguire nella collaborazione con Costa Crociere – afferma Venuti -. Salemi, evidentemente, ha riscosso un buon successo nella precedente esperienza e così la nostra città sarà nuovamente nel bouquet offerto dalla compagnia ai propri viaggiatori. Un accordo importante che rappresenta anche l’ulteriore conferma delle grandi potenzialità del nostro territorio, apprezzato da uno dei brand più importanti del settore crocieristico. Potenzialità che stiamo cercando di ampliare con diverse leve che puntano tutte a un unico obiettivo: lo sviluppo”.

Un video realizzato dalla compagnia

L’immagine della cittadina trapanese continuerà a essere diffusa a bordo delle navi di Costa Crociere con un video realizzato dalla compagnia. “Costa Crociere è da oltre 70 anni impegnata nel valorizzare il patrimonio turistico italiano presso un pubblico internazionale portando, insieme al tricolore delle sue navi, lo stile e l’ospitalità tipici del nostro Paese in tutto il mondo”, dichiara Rossella Carrara, Vice President Corporate Relations & Sustainability di Costa Crociere. “Oggi più che mai come Costa Crociere vogliamo essere attori di un rilancio del turismo, vero motore economico e culturale dell’Italia, che passi non solo dalla promozione delle grandi città d’arte ma anche dall’inclusione di quelle destinazioni meno note ma ugualmente capaci di offrire un’esperienza autentica, quella delle tradizioni e del saper fare – aggiunge -. Salemi, uno dei borghi più belli d’Italia, è infatti una delle mete proposte in occasione degli scali delle navi Costa a Palermo e siamo lieti di contribuire a farne conoscere la sua bellezza e il suo fascino senza tempo”.