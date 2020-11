Lo comunica il sindaco di Petrosino

Tragedia nel trapanese. Una vittima inaspettata del Covid-19 a Petrosino. Dopo la morte del professore Natale Pulizzi, la cittadina trapanese piange Enza Di Lisi giovane mamma di 41 anni.

Lo rende noto il sindaco Gaspare Giacalone: “Sono addoloratissimo perché ho appena appreso di una nostra cara e giovane concittadina, Enza Di Lisi, che è salita al cielo dopo aver contratto il Covid. Mamma affettuosissima, lascia il marito Fabio e tre splendidi bambini. A loro ho già rivolto il mio cordoglio e l’abbraccio di tutta la cittadinanza”.

Affetta da un’altra malattia, il Covid ha fatto degenerare le sue condizioni. La donna è deceduta all’ospedale di Marsala. Una tragedia che lascia sgomenta tutta la comunità. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani,

“Miei cari – ha scritto Giacalone sulla sua pagina Facebook – ho staccato tutto e ho voluto rimanere da solo in silenzio in questo momento triste per la nostra comunità, dopo la perdita di un’altra nostra concittadina. Ci sentiamo tutti così impotenti davanti a quello che succede. È straziante non riuscire a dare sollievo davanti al dolore. Natale Pulizzi era un uomo impegnato nel mondo della scuola, un punto di riferimento e la sua scomparsa ci ha colpiti tutti quanti. Ma penso che anche Enza Di Lisi rappresenti una parte importante della nostra società: le mamme, il loro amore e il loro ruolo straordinario”.