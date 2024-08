CSAIA, il Centro Studi Avanzati per l’Intelligenza Artificiale prende parte al PMP meeting (Permanent Monitoring Panel) “International Seminars on Planetary Emergencies”, in programma a Erice dal giorno 9 al giorno 14 agosto prossimi: un evento di rilievo mondiale, promosso dalla Fondazione e Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice, che mette insieme accademici ed esperti da tutti i continenti che convengono per discutere su tematiche cruciali per il futuro della Terra.

I temi caldi mondiali

Nell’aula magna P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico di Erice, si dibatterà su temi di stringente attualità come la gestione dei conflitti internazionali e il controllo degli armamenti, le infezioni e le malattie neurologiche emergenti/riemergenti, il mercato dell’energia e la non più procrastinabile transizione energetica, e ancora, i rischi, le prospettive e le sfide legate alla sicurezza informatica e all’intelligenza artificiale, gli incendi. In particolare, il presidente CSAIA, professor Pier Paolo Maria Menchetti, nella sessione del 9 agosto spiegherà mission ed etica del Centro Studi Avanzati, nato nei mesi scorsi a Roma, mentre l’11 agosto interverrà sul tema “AI in Health”.

Cosa fa l’associazione CSAIA

L’associazione CSAIA riunisce accademici, ricercatori, informatici, imprenditori, con l’obiettivo di sviluppare e applicare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere umano. Il Comitato Scientifico ne guida la strategia di ricerca e sviluppo ( https://centrostudicsaia.it/ it_it/organizzazione/ ) .

CSAIA, unica associazione “private sector” italiana, ha aderito alla Rome Call for AI Ethics, un documento promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, già sottoscritta dal Governo Italiano nel 2020, dalla FAO, dalla Sapienza Università di Roma, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Microsoft, IBM e tante altre Istituzioni mondiali coinvolte nello studio dei sistemi di IA, con l’obiettivo di sostenere un approccio etico all’Intelligenza Artificiale. Il Centro è inoltre articolato in vari dipartimenti e osservatori, ciascuno con un proprio focus specifico.