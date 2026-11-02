Investire nella prevenzione per salvare vite umane. È questo l’obiettivo del nuovo progetto sostenuto da UniCredit nella provincia di Trapani, dove la banca ha deciso di finanziare, attraverso il Fondo carta etica, l’acquisto di un innovativo sistema di ergospirometria destinato all’associazione Batticuore Batti Odv, impegnata da anni nella diffusione della cultura della prevenzione cardiovascolare.

Lo screening con ergospirometria

L’iniziativa, dal titolo “Lo screening con Ergospirometria: prevenzione della morte improvvisa dello sportivo dilettante”, punta a rafforzare le attività di controllo e diagnosi precoce delle patologie cardiache, con particolare attenzione agli sportivi e ai soggetti affetti da cardiomiopatie e cardiopatie congenite dell’età adulta. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi al collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo alla presenza della area manager retail Trapani di UniCredit, Daniela Collura, e del presidente dell’associazione, Gaspare Rubino.

Dotazione tecnologica d’avanguardia

Grazie al contributo della banca sarà possibile acquistare un sistema completo composto da un tapis roulant professionale, una moderna apparecchiatura per l’ergospirometria e un defibrillatore semiautomatico. Si tratta di una dotazione tecnologica particolarmente importante perché consentirà di eseguire test cardiopolmonari avanzati e di individuare eventuali condizioni di rischio che, se non diagnosticate per tempo, potrebbero provocare gravi conseguenze durante l’attività sportiva. I numeri dell’intervento testimoniano la portata sociale dell’iniziativa. Secondo le stime dell’associazione, le attività di prevenzione potranno raggiungere circa 27 mila sportivi praticanti della provincia di Trapani e generare benefici indiretti per oltre 50.000 cittadini, per un totale di circa 77.000 persone coinvolte.

La soddisfazione del regional manager di UniCredit Malandrino

«Con questo intervento UniCredit conferma il proprio sostegno a progetti ad alto impatto sociale, capaci di generare benefici concreti e duraturi per il territorio», ha dichiarato Salvatore Malandrino, regional manager di UniCredit. «Siamo orgogliosi di affiancare Batticuore Batti Odv in un’iniziativa che promuove la cultura della prevenzione, la sicurezza nella pratica sportiva e l’accesso a strumenti diagnostici avanzati».

L’associazione Batticuore Batti Odv

Soddisfazione anche da parte di Gaspare Rubino, presidente dell’associazione, che ha sottolineato come il nuovo progetto permetterà di ampliare il raggio d’azione delle campagne di screening già attive sul territorio, aumentando le opportunità di diagnosi precoce e contribuendo concretamente alla riduzione del rischio di eventi cardiaci improvvisi.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di responsabilità sociale portato avanti da UniCredit attraverso la carta etica. I dati sono significativi: dal 2011 al 2026 la banca ha destinato in Sicilia quasi 2,8 milioni di euro a favore di 224 progetti promossi da organizzazioni non profit, sostenendo attività sociali, sanitarie e culturali a beneficio delle comunità locali.

Un investimento che, nel caso del trapanese, assume un valore ancora più rilevante perché lega innovazione tecnologica, salute pubblica e sicurezza sportiva. In un contesto in cui la prevenzione rappresenta spesso la migliore cura, l’arrivo di strumenti diagnostici avanzati può fare la differenza nella tutela della vita e della qualità della salute di migliaia di cittadini.